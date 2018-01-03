هزاع بن زايد: محمد بن راشد ومحمد بن زايد.. روح الوحدة والتكامل

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعبر بحكمته المعهودة وبلاغته الموصوفة عن حجم ومكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قلب كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات.

تدوينة

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة إطلاق حملة #شكرًا_محمد_بن_زايد.

حكمة

وقال سموه: «بحكمته المعهودة وبلاغته الموصوفة يعبر الشيخ محمد بن راشد عن حجم ومكانة الشيخ محمد بن زايد في قلب كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات... قائدان عظيمان يجسدان برؤاهما العميقة وبصيرتهما المتوثبة روح الوحدة والتكامل في دولتنا الحبيبة...

#شكرًا_محمد_بن_زايد».