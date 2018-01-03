محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين الدكتور هلال حميد ساعد حميد الكعبي أميناً عاماً لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين الدكتور هلال حميد ساعد حميد الكعبي أميناً عاماً لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
أدرك المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه في وقت مبكر من قيام الاتحاد، أن بناء الأوطان يبدأ من بناء
أكد مسؤولون أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 «عام زايد» مناسبة لتجديد
أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، مع بداية عام زايد، عن تلقيها أولى التبرعات من قِبَل السيدة الإماراتية دولت محمود
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، قصيدة «
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة وطنية لشكر
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة وطنية لشكر
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد موسى السيد
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن دبي قطعت مسافة كبيرة نحو
حين يخرج الكلام من القلب لا يعرف طريقه إلا إلى القلب، وهذه القصيدةُ العذبة هي أشبهُ شيءٍ بمرجٍ أخضر تتماوج سنابله
عندما يتلاقى الشيخان المحمّدان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي