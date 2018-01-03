محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:
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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين الدكتور هلال حميد ساعد حميد الكعبي أميناً عاماً لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

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