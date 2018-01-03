«صحة أبوظبي» تدشن «مبروك ما ياك» في القطاع الخاص

دشنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، خدمة «مبروك ما ياك» في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال التابع للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، وذلك في إطار حرص الدائرة على التوسع في تطبيق هذه الخدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة في الإمارة.

وقد تبنت وزارة الداخلية في وقت سابق خدمة «مبروك ما ياك» من خلال تحدي الـ 100 يوم والخاص بإنجاز معاملات جميع الوثائق الرسمية للمواليد الجدد لمواطني دولة الإمارات.

وهي تعتبر ضمن المسرعات الحكومية، وتهدف إلى تقليص رحلة المتعامل من سبع زيارات إلى زيارة واحدة فقط يتم فيها تسليم جميع الوثائق الرسمية للمولود الجديد والتي تتضمن «شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية والإضافة في خلاصة القيد وفي السجل السكاني».

وأعرب الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي عن سعادته بتدشين الخدمة في مستشفيات القطاع الطبي الخاص في الإمارة مؤكداً على الدور الفاعل والهام الذي يقوم به القطاع في تقديم خدمات صحية متطورة للمرضى والمتعاملين.

وأكد حرص دائرة الصحة في أبوظبي على تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بخدمات القطاع الصحي وإتاحتها للجمهور من خلال القطاعين العام والخاص لإسعاد المرضى والمتعاملين مشيراً إلى أنه سبق تدشين خدمة إصدار شهادات الميلاد إلكترونياً للمواليد الجدد في المستشفيات الخاصة.

وأوضح أن تطبيق خدمة «مبروك ما ياك» ستوفر الوقت والجهد على أهالي المواليد الجدد من خلال الحصول على كافة الأوراق الثبوتية اللازمة للمولود الجديد في زيارة واحدة.

وتتمثل آلية عمل الخدمة الجديدة في إدخال بيانات الأسرة من خلال الوثائق المقدمة عند تسجيل الأم والولادة في المستشفى وزيارة مكتب مبروك ما ياك في المستشفى بعد ولادة المولود لإجراء الطلب وتصوير الطفل وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية تحوي رابطاً إلكترونياً إلى المتعامل لاستكمال الطلب إلكترونياً بخطوات بسيطة وسهلة ومن ثم يتم التواصل مع المتعامل لتسلم جميع الوثائق المتعلقة بالمولود من مقر وزارة الداخلية والتي تتضمن شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية، إلى جانب إضافة المولود إلى خلاصة القيد العائلي.