محمد بن زايد يزور موسى الهاشمي في منزله

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي بمنزله في منطقة المشرف بمدينة أبوظبي.

ورحب الهاشمي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربا عن شكره وأفراد أسرته وتقديرهم لتلبية سموه الدعوة لزيارة منزل العائلة مثمنين هذه اللفتة الكريمة التي تعكس نهج التواصل والتلاحم بين القيادة والشعب.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع السيد موسى الهاشمي وأفراد أسرته الأحاديث الودية.

واستذكر الهاشمي طبيعة الحياة وصعوبتها في الماضي وأهم المحطات والمواقف والذكريات التي عايشها والعادات والتقاليد والقيم الأصيلة والموروث الاجتماعي لأهل المنطقة والأحداث التاريخية المختلفة التي مرت على المنطقة إلى قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه واخوانه المؤسسين الذين بنوا بجهودهم المخلصة نهضة وطن ننعم بخيره وأمنه.

والقى نجل السيد موسى الهاشمي "خالد" قصيدة عبر فيها عن سعادته وأفراد العائلة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعن حب شعب الامارات لقيادته الحكيمة.

ودعا الجميع الله عز وجل ان يديم الخير والأمن والأمان على وطننا الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.