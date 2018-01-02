محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين الدكتور هلال حميد ساعد حميد الكعبي أمينا عاما لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين الدكتور هلال حميد ساعد حميد الكعبي أمينا عاما لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين الدكتور هلال حميد ساعد حميد الكعبي أمينا عاما لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا، حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية وفوق البحر، مع احتمال سقوط الأمطار
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شكره فيه على خدمات سموه الجليلة التي قدمها للوطن والمواطنين.
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ..سيرجي برين الشريك المؤسس لشركة "جوجل" العالمية ورئيس "ألفابت" الشركة الأم لـ "جوجل".
وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بتقديم 3 ملايين و100 ألف
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأخوه صاحب السمو
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بحلول العام
فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي فريقه من موظفي حكومة دبي برسالة محفّزة مع أول ساعات العام
قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في وفاة المرحوم ظاهر جمعة بن حارب المهيري. جاء ذلك
بنى المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أمة، وكتب تاريخاً جديداً للمنطقة التي شهدت من
استقبلت المستشفيات في أنحاء مختلفة من دولة الإمارات مواليد جدداً مع مطلع 2018، مبشّرين بأمل متجدد، يتزامن مع فرحة عام