محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا، حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية وفوق البحر، مع احتمال سقوط الأمطار