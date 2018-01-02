توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا، حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية وفوق البحر، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة أحياناً، بينما تكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام على اليابسة، تنشط أحياناً وقد تثير الغبار على المناطق المكشوفة، وتكون نشطة إلى قوية فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح ..جنوبية غربية -شمالية غربية / 15 - 25 / 35 كم / ساعة على اليابسة، و شمالية غربية / 20 - 35 / 55 كم / ساعة فوق البحر.

حالة البحر .. مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب بعد الظهر .. وارتفاع الموج من 2 - 4 /5 أقدام قرب الساحل، ومن 5 - 7 / 8 أقدام في العمق يصل 10 أقدام بعد الظهر وأعلى مد عند الساعة 13:17 وأدنى جزر عند الساعة 20:30.



درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 24 15 80 35

دبي 25 17 75 30

الشارقة 24 14 80 30

عجمان 24 15 80 25

أم القيوين 24 14 85 30

رأس الخيمة 24 15 85 30

الفجيرة 27 17 75 30

العين 25 13 80 25

ليوا 26 13 95 30

الرويس 24 14 95 40

السلع 24 14 95 35

دلما 22 15 85 50

طنب الصغرى 23 16 85 45

طنب الكبرى 23 16 85 45

أبوموسى 22 15 85 50