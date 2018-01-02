محمد بن راشد: شكرا محمد بن زايد

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شكره فيه على خدمات سموه الجليلة التي قدمها للوطن والمواطنين.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد جموع شعب الإمارات الكريم إلى توجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر كلمة مخلصة أو صورة معبرة أو لفتة طيبة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "الإخوة والأخوات كعادتنا السنوية وجهنا بعدم تخصيص فعاليات احتفالية ليوم الجلوس في ٤ يناير، وكعادتنا نطلق حملة نشكر فيها من كان له أثر في حياتنا ومآثر في خدمة وطننا، ندعو اليوم أبناء شعبنا لشكر من وهب أيامه لوطنه.. وحياته لرفعة بلده .. وساعاته لسعادة مواطنيه".

وأضاف سموه "وجهت له رسالة مع بداية العام الجديد لأشكره .. لا أشكره باسمي .. ولكن باسم شعبي .. ولا أشكره لشيء شخصي .. بل لوطن يصنعه لأجيال بلدي".

وأردف "رسالة شكر لا توفيك حقك يا بو خالد .. ندعو شعبنا لشكره عبر كلمة مخلصة .. أو صورة معبرة .. أو لفتة طيبة .. شعبنا وَفيْ .. وقائدنا بوخالد له منا كل الشكر والمحبة والتقدير".

وجاء في رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "أيها الاخوة والاخوات مع بداية العام الجديد احبب ان أوجه رسالة لأخي وصديقي ورفيق دربي وطريقي أخي بو خالد محمد بن زايد، حفظه الله ورعاه، وسدد في خدمة الوطن خطاه".

رسالتي له شكرا محمد بن زايد .. لا أشكره باسمي .. ولكن باسم شعبي .. ولا أشكره لشيء شخصي .. بل لوطن يصنعه لأجيال بلدي.

شكرا محمد بن زايد لأنك امتداد زايد فينا وظله الباقي بيننا.

شكرا محمد بن زايد لأنك حامي حمى الوطن وباني حصنه وقائد عسكره وأسد عرينه.

شكرا محمد بن زايد لأنك احتضنت الشباب وعلمت الأجيال خدمة الوطن وزرعت البطولة والرجولة والجندية فيهم.