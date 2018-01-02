3 ملايين و100 ألف درهم من حمدان بن راشد وقفاً للمشيخة الاسلامية في كوسوفو

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بتقديم 3 ملايين و100 ألف درهم للمشيخة الاسلامية الاسلامية بكوسوفو لتنفيذ عدد من المشاريع الوقفية في كوسوفو يرصد ريعها لموازنة مشيخة كوسوفو ودعم المشاريع الاقتصادية والتعليمية وتشمل المحال التجارية والفصول الدراسية والانشطة التربوية والاجتماعية.

ووقع ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية خلال استقباله وفدا من مشيخة كوسوفو برئاسة بسيم محمتي مستشار المفتي العام بكوسوفو اتفاقية لتنفيذ المشاريع الوقفية.

وقال بسيم محمتي إن نسبة المسلمين هناك تبلغ 96% ولديهم أنشطة متنوعة للتعايش المجتمعي مع جميع الطوائف الأخرى مما يؤكد سماحة الاسلام وإن علاقتنا مع دولة الامارات العربية المتحدة ــ التي تعتبر نموذجا للتعايش السلمي ــ قوية وراسخة منذ بدايتها في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله وجعل الجنة مثواه" حيث تطورت لتشمل جميع المجالات.

وأضاف أنه منذ 3 سنوات نفذنا 6 مشاريع وقفية بدعم من هيئة آل مكتوم الخيرية كان لها دور كبير في جميع المجالات. من جانبه أشاد ميرزا الصايغ بالجهود المقدرة للمشيخة الاسلامية في كوسوفو لما تقوم به في رفع مستوى الوعي الديني هناك وفق التعاليم الاسلامية التي تدعو للتعايش الانساني والعمل على الرقي الروحي والثقافي والعلمي والاجتماعي والاقتصادي للمسلمين هناك، واعدا بزيارة قريبة لمتابعة تنفيذ تلك المشاريع وفي ختام اللقاء تم توقيع الاتفاقية.