بلدية العين: تفعيل الدفع بالبطاقات البنكية والدرهم الإلكتروني

أنهت بلدية مدينة العين، كافة إجراءاتها نحو العمل من أجل تفعيل الدفع لجميع المعاملات عبر استخدام البطاقات البنكية والدرهم الإلكتروني، ووقف جميع عمليات الدفع نقداً في جميع مراكز خدمة المتعاملين ومراكز بيع المواد الغذائية، وذلك ابتداءً من الأول من يناير 2018.

وأكد ناصر الهرمودي مدير إدارة مكاتب الخدمة البلدية، أن إدارة بلدية العين، تسعى من خلال هذه الخطوة، لدعم التوجه نحو التعامل مع الخدمات الإلكترونية، وتقليل مدة الانتظار، وضمان جودة الخدمات المقدمة، والارتقاء بمراكز خدمة المتعاملين، وهي من الخطط التي تعمل بلدية مدينة العين على تطبيقها وتطويرها بشكل دائم.

وأضاف أنه تم الربط بالبطاقات مع خدمات الأراضي وتراخيص البناء والخدمات الإلكترونية، بحيث أصبح الدفع الإلكتروني مفعلاً بنسبة 50 % من الخدمات المقدمة، و100 % من الخدمات الإلكترونية كمرحلة أولى، وجاري العمل على تطبيق باقي الخدمات خلال الفترة القادمة، حيث يسهم هذا الإجراء في التسهيل على المراجعين، وتوفير الوقت من خلال استخدام البطاقات البنكية، ويحد الأخطاء المترتبة على استلام المبالغ النقدية من قبل موظفي خدمة المتعاملين.

وأشار إلى أن فروع مكاتب خدمات البلدية، وفرت العدد الكافي من أجهزة إعادة التعبئة لبطاقات الدرهم الإلكتروني، وأجهزة الدفع بالبطاقات البنكية المتعامل بها، حيث سيتم قبول جميع أنواع بطاقات الائتمان المتعارف عليها، والمستخدمة في دولة الإمارات، مثل فيزا وماستر كارد وغيرها. وأوضح أن بلدية مدينة العين بدأت مؤخراً بنقل 51 % من خدماتها للنظام الإلكتروني، وإيقاف العمل بها بالطرق التقليدية.