قنصل غانا: أيادي الإمارات تعزز التنمية والخير في بلادي

أكدت ساماتا قايفتي بوكاري، القنصل العام لجمهورية غانا، أن الأيادي البيضاء للإمارات تساهم في تعزيز مسيرة النمو والبناء ودعم اقتصاد البلد الأفريقي ومساعدة الشرائح الاجتماعية الفقيرة هناك.

وتتجسد عبر الامتداد الجغرافي لبلاده في المشاريع الإنسانية والخيرية والتنموية، التي تبرعت بها وقدمتها الدولة لغانا، وتكفل بتنفيذ البعض الآخر الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل الإنساني الإماراتية، التي تشكل الذراع الخيري والإنساني والتنموي لدولة الإمارات حول العالم، ووجهها الحضاري - الإنساني.

وأكدت بوكاري، خلال زيارتها للمقر الرئيسي لجمعية «دار البر»، حيث كان في استقبالها خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الإمارات تنثر الخير والإحسان والرفاه في مناطق مترامية من القارة السوداء والعالم، معبرة عن القيم الإنسانية للدولة وأبنائها في حب الخير والتسامح ومساعدة المحتاجين والمنكوبين.

وقدّم المزروعي، موجزا مكثفا ووافيا حول البرامج والأنشطة والمشاريع الخيرية والإنسانية والموسمية والتنموية وكفالة الأيتام، التي نفذتها الجمعية في غانا، في ظل التعاون المثمر والبناء مع الشعب الغاني والجهات المختصة في الدولة الأفريقية.

بدورها، أشادت القنصل الغاني، خلال الزيارة الودية والتنسيقية، التي بحث خلالها الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون في العمل الخيري والتنموي والإنساني، تحت مظلة الجهات المسؤولة في البلدين، بالدور الإنساني الحيوي، الذي تؤديه (دار البر) في غانا والقارة الأفريقية إجمالاً.