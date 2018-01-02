خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء السودان وهاييتي وكوبا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان بمناسبة عيد الاستقلال لبلاده، وبرقية تهنئة إلى الرئيس جوفينيل مويس رئيس جمهورية هاييتي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وبرقية تهنئة إلى الرئيس راؤول كاسترو رئيس مجلسي الدولة والوزراء لجمهورية كوبا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى المشير عمر حسن أحمد البشير، والرئيس جوفينيل مويس، والرئيس راؤول كاسترو.