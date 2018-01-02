حمدان بن محمد: أنتم أمل وحلم زايد وبكم نحقق وعود محمد بن راشد

فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي فريقه من موظفي حكومة دبي برسالة محفّزة مع أول ساعات العام الجديد، يحثهم فيها على المزيد من العطاء في العام 2018، متمنياً سموه فيها أن يكون العام الجديد، عام زايد الخير، عام خير وأمن وأمان على الجميع، مخاطباً فريقه من موظفي الحكومة:

«أنتم أمل وحلم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وبكم نحقق وعود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

تفاؤل

وقال سموه في رسالته الصوتية إن «فريقي فريق إيجابي ومتفائل ويؤمن بإمكانياته وقادر أن يصنع الأفضل للمستقبل»، مؤكداً أنه لا يطالع في فريق موظفي حكومة دبي الوظيفة والدوام والحضور، أو الانصراف ولكنه يطالع فيهم الإخلاص والحب والعطاء والإنجاز.

وقال سموه: إخواني وأخواتي.. أنتم لستم فقط «عيال زايد».. أنتم أمل وحلم زايد، رحمه الله.

وتالياً نص رسالة سموه لموظفي حكومة دبي: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بمناسبة العام الجديد، عام زايد الخير، أقول: الله يجعله عام خير وأمن وأمان على الجميع، أنا ما أطالع فيكم الوظيفة، والدوام والحضور، أو الانصراف، أطالع فيكم الإخلاص والحب والعطاء والإنجاز، أنتم فريقي، الفريق الذي لا يفرق بين مدير وموظف، فريق إيجابي ومتفائل، يؤمن بإمكانياته، وقادر أن يصنع الأفضل للمستقبل، بكم سنحقق وعودنا للوالد الشيخ محمد بن راشد، الله يحفظه، وقبل أن أختم أحب أن أقول إخواني وأخواتي.. أنتم لستم فقط «عيال زايد».. أنتم أمل وحلم زايد «الله يرحمه»، أتمنى لكم التوفيق..

أخوكم حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم»