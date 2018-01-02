«طرق دبي» تنقل 1.8 مليون راكب ليلة رأس السنة

بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي خلال فعاليات رأس السنة الميلادية في دبي 1.865 مليون راكب وذلك حسب بيانات صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأوضحت الهيئة أن 837 ألف راكب استخدموا المترو، فيما أقل الترام 33 ألفاً و 318 راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات 390 ألفاً و61 راكباً، وعدد مستخدمي مركبات الأجرة 545 ألفاً و 859 راكباً، ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها ليلة رأس السنة الميلادية 59 ألفاً و 311 راكباً.

وكانت «الهيئة» أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في ليلة رأس السنة، التي تشهد حركة مرورية كثيرة لاسيما في المنطقة المحيطة بمول دبي وبرج خليفة، ومنطقة نخلة جميرا، وقناة دبي المائية، روعي فيها تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة، والأنظمة المرورية لتسهيل حركة تنقل المحتفلين بهذه المناسبة من وإلى هذه المناطق.

وكانت «طرق دبي» أشارت إلى أنه سيتم مراقبة جميع وسائل النقل العامة في دبي، من خلال مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، وذلك بالتنسيق المباشر من خلال مركز التحكم الرئيس للإشارات الضوئية، وغرفة العمليات في شرطة دبي وإعمار.

ولفتت الهيئة إلى أن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسة، والتي ستضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات، وأيضاً الخدمات الأخرى، بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين، والتي ستهدف لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.