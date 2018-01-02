1600 بلاغ واستفسار و244 حادثاً بسيطاً في رأس الخيمة خلال الاحتفال برأس السنة

تلقت غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة 1600 بلاغ لعدد من الحوادث البسيطة والاستفسارات المتفرقة كما تم تسجيل 244 حادثاً بسيطاً عن طريق ساعد من تاريخ 30 وحتى ساعات الصباح الباكر من السنة الجديدة.

وأوضح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة إن عمليات التنسيق بين الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة خلال احتفالات ليلة رأس السنة أسهمت بشكل كبير في تقليص السلبيات، وتحقيق الأهداف المرجوة و تقديم خدمات أمنيه بجودة وإتقان لأفراد الجمهور.

جاهزية

وأكد العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة أن الانتشار الأمني والمروري في شوارع الإمارة كان حاضراً قبل الاحتفالات بوقت كافٍ، وتم تسيير دوريات أمنية ومرورية على الشوارع، وفي محيط جزيرة المرجان لمنع وقوع أي حوادث في تلك الليلة التي تشهد الاحتفالات.

وقال إن شرطة رأس الخيمة نشرت ما يقارب 92 دورية مرورية ومدنية، كما تم نشر الدوريات السياحية وبفضل تعاون الجمهور وأفراد المجتمع مرت الاحتفالية بكل سهولة وهذا يعود للتحضيرات التي سبقت الاحتفالية والجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات في الإمارة.

وأكد العميد عبدالله علي منخس رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة، أن احتفالات وعطلة رأس السنة الميلادية مرت على أكمل وجه في إمارة رأس الخيمة ولم تسجل الشرطة أو حتى على مستوى القطاع الأمني، أية مشكلات كبيرة.