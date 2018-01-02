تكريم عامل نظافة لأمانته وحسن تصرّفه

كرّم العميد يوسف عبد الله سالم العديدي مدير مركز شرطة القصيص، عامل نظافة، تقديراً لأمانته وحسن تصرفه في إعادة مجوهرات مرصعة بالألماس إلى شرطة دبي، بعد أن عثر عليها أثناء عمله، وذلك بحضور رئيس قسم الشؤون الإدارية، الرائد ناصر الخاجة.

وسلم العميد العديدي، عامل النظافة، فيناكاتارامانا موتاباتولال، هندي الجنسية، شهادة شكر وتقدير وجائزة عينية، تقديراً لحسن تصرفه وأمانته، وتشجيعاً لغيره ليحذو حذوه في التحلي بخلق الأمانة.

وكان عامل النظافة قد عثر على حقيبة تحتوي على مصوغات ذهبية (مرصعة بالألماس)، تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف درهم، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة القصيص.