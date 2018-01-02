محمد بن راشد ومحمـد بن زايـد يؤكـدان تـعزيز روح المواطنة والانتماء لتراب الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أولوية التنمية بكافة مجالاتها العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإسعاد المواطنين وتعزيز روح المواطنة والانتماء لتراب الوطن الغالي وصولاً إلى ترسيخ أسس التلاحم الوطني والإنساني والتكافل الاجتماعي لشعبنا ومجتمعنا على مساحة دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال لقاء سموهما في دبي ظهر أمس على مأدبة غداء جمعت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد الذي يحمل بين طياته «عام زايد الخير» رمزاً للخير والعطاء والتسامح. وهنأ سموهما شعبنا العظيم بهذه المناسبة المجيدة راجيين الله جلت قدرته أن يجعله عام بشرى خير وسعادة لجميع أفراد وشرائح مجتمع الإمارات ولشعوب العالم أجمع.

وتبادل سموهما الحديث حول عدد من الأمور والمواضيع ذات الصلة بمسيرة الخير والبناء التي تسطرها دولتنا العزيزة بإنجازات وطنية وإنسانية على غير صعيد.

* تبادلا التهنئة بحلول العام الجديد الذي يحمل بين طياته «عام زايد الخير»

* تناولا مسيرة الخير والبناء التي تسطرها دولتنا بإنجازات وطنية وإنسانية