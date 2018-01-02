«سقيا الإمارات» تستعرض الاستعدادات لـ«عام زايد»

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة «مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وحضور حميد راشد الشامسي، مستشار شؤون المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس؛ والدكتور محمد عبدالله البيلي، مدير جامعة الإمارات.

والدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ونائب الرئيس التنفيذي بالوكالة؛ وسلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي.

والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»؛ وفهد عبد الله بن عفيرا الفلاسي، أمين سر المجلس.

مبادرات

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء «سقيا الإمارات»: ستواصل «سقيا الإمارات» مبادراتها ومشروعاتها التنموية خلال «عام زايد» لدعم جهود الدولة في الاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ومواصلة مسيرة الخير والعطاء التي بدأها وتواصلها من بعده قيادتنا الرشيدة التي تمد أياديها البيضاء بالعون لغوث المحتاج أينما كان.

وستواصل المؤسسة مبادراتها ومشروعاتها التنموية المستدامة داخل وخارج الدولة، انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم، والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لقضية شح المياه حول العالم من خلال الدراسات والبحوث والمشاريع التي تستخدم الطاقة الشمسية في توفير المياه النقية.

مشروعات

من جانبه، أشار محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»، إلى أن الاجتماع ناقش أبرز مشروعات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، حيث تجاوز عدد المستفيدين من مشروعات المؤسسة حتى الآن، أكثر من 8 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم.

كما استعرض الاجتماع نتائج الحملة التطوعية الشبابية لتنفيذ مشاريع تنموية وتشغيلية مستدامة في جمهورية مصر العربية، والتي نظمتها المؤسسة بالشراكة مع «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية» و«هيئة كهرباء ومياه دبي» و«نادي دبي للصحافة»، وضم الوفد 11 متطوعاً من هيئة كهرباء ومياه دبي من بينهم عدد من ممثلي مجلس الهيئة للشباب.

وممثلي مؤسسة سقيا الإمارات. كما ناقش الاجتماع مبادرات المؤسسة في مجال نشر الوعي بين الأطفال والنشء الجديد حول قضايا المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال برنامج «المياه: جواز السفر العالمي» التعليمي الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع الهيئة ومنظمة سيرج العالمية غير الربحية.

إنجازات

ناقش الاجتماع إنجازات ومشروعات «سقيا الإمارات» خلال الربع الأخير من «عام الخير»، واستعدادات المؤسسة لـ«عام زايد»، والتحضيرات للدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقيمة مليون دولار أميركي، لتشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شحّ المياه النظيفة في العالم، باستخدام الطاقة الشمسية، وتتولى «سقيا الإمارات» الإشراف عليها.