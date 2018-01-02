كهرباء الشارقة تنجز مشروعات لإنارة الشوارع في دبا الحصن على امتداد 4.5 كلم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة توصيل الكهرباء لأعمدة إنارة الشارع الدائري والطريق الوسطى بدبا الحصن والذي يبلغ طوله 4.5 كم، كما تم إنارة المشروع بـ105 أعمدة، وذلك بحسب الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مبيناً أن خطة الهيئة تتضمن الشراكة الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات الإنارة في مختلف المناطق.

وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها إضافة إلى تنفيذ دراسات لاستخدام الطاقة الشمسية في إنارة بعض الشوارع بالشارقة.

توفير الطاقة

وقال الليم إن الهيئة تعتمد على تنفيذ استراتيجية متكاملة في مشروعات الإنارة ذات جدوى اقتصادية وتحافظ على البيئة وتتضمن مشروعات الإنارة بجانب الاعتماد على الطاقة الشمسية واستبدال الكشافات والمصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة في عدد من مناطق إمارة الشارقة لتوفير الراحة والأمان وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ومراعاة الشكل الجمالي في اختيار الأعمدة والكشافات والفوانيس المستخدمة وتوافقها مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

لافتاً إلى انه من قبل تم انجاز مشروع إنارة في منطقة اليرموك بخورفكان لأول مرة بمجموعة من أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية والأضواء الكاشفة ذات الكفاءة العالية والتي تجاوز عددها 100 عمود إنارة.

50 % تخفيضاً

وأوضح أن مشروعات الإنارة التي تنفذها الهيئة في كافة المناطق تأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بضمان التنمية المستدامة وتماشياً مع سياستها وخطتها الاستراتيجية من خلال مشاريع ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يحتذى به ويتماشى مع أهداف واستراتيجيات وثيقة الترشيد التي أعدتها الهيئة واعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتكون خارطة طريق نحو اعتماد الشارقة كأول مدينة للترشيد في المنطقة من خلال تبني العديد من المبادرات المتميزة في مجالات تقليل التأثيرات البيئية وترشيد الطاقة في مختلف المشاريع والخدمات التي تقدمها.

مبيناً أن تطوير مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها في غالبية المناطق بإمارة الشارقة تساهم في تخفيض نسبة الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 50% والتقليل من الحوادث المرورية التي كانت تقع بسبب قلة الإضاءة وتجميل الأحياء السكنية، كما تسهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستدامة.

تقليل من الحوادث

من جهته، قال المهندس عدنان الحوسني مساعد مدير إدارة خورفكان إن مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها في غالبية المناطق بإمارة الشارقة وخاصة في المنطقة الشرقية والشعبيات والشوارع الرئيسية وفرت كميات كبيرة من الاستهلاك .

وخفضت من نسبة الانبعاثات الكربونية وساهمت في توفير الأمن والسلامة والراحة لسكان هذه المناطق ومرتاديها والتقليل من الحوادث المرورية التي كانت تقع بسبب قلة الإضاءة وتجميل الأحياء السكنية، كما تسهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستدامة ويتم مراعاة التصميم الجمالي في أعمدة الإنارة والمصابيح المستخدمة في الإضاءة.