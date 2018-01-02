القطاع الخاص يقدم 75 % من خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي

أكد تقرير عن مؤشرات الرعاية الصحية في أبوظبي أصدره مركز إحصاء أبوظبي مؤخراً أن ثلاثة أرباع المستشفيات في الإمارة تعود للقطاع الخاص بواقع 42 مستشفى من أصل 56 مستشفى بنهاية عام 2016. ووفق التقرير بلغ إجمالي عدد الأسرّة في المستشفيات في القطاعين الحكومي والخاص 5.240 سريراً بمعدل 1.8 لكل ألف من السكان، كما بلغ عدد المراكز الصحية 875 مركزاً و449 عيادة طبية و750 صيدلية.

وبلغ عدد الأطباء 8.983 طبيباً بمعدل 3.1 أطباء لكل ألف من السكان، فيما بل عدد هيئة التمريض 24.915 ممرضاً وممرضة بمعدل 8.6 ممرضين لكل ألف من السكان، كما بلغ عدد أطباء الأسنان 1.734 طبيباً بمعدل 0.6 طبيب لكل ألف من السكان.

وذكر التقرير أنه في ظل الرعاية الكريمة من قبل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللذين يحظى بهما القطاع الصحي، واللذين يمثّلان نموذجاً مثالياً للقيادة التي تجعل من الارتقاء بنوعية حياة مواطنيها هدفها الأسمى الذي توجه إليه الجهد وتخصص الموارد وتعد الخطط والاستراتيجيات من أجله.

توطين

وأشار إلى أن أكثر من عشر الأطباء 10.6% في إمارة أبوظبي هم من المواطنين وأن واحداً من بين كل 11 طبيب أسنان حوالي 8.9% في الإمارة هم من المواطنين كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الكوادر الطبية الإماراتيين 75.4% هم من الإناث والغالبية العظمى 97% من هيئة التمريض المواطنين هم من الإناث.

مراجعة

متوسط عدد مرات مراجعة الفرد للمرافق الصحية في إمارة أبوظبي 7 مرات خلال عام 2016 وإن حوالي 2.5% من المراجعين في المستشفيات الحكومية في إمارة أبوظبي هي حالات إدخالات وأكثر من نصف الإدخالات في المستشفيات الحكومية 56.9% في أبوظبي.

وإن 1.8% من المراجعين في المستشفيات الخاصة في إمارة أبوظبي هي حالات إدخالات وإن 2.6% من مراجعي المستشفيات الخاصة في العين هي حالات إدخالات أكثر من ثلاثة من كل خمسة إدخالات في المستشفيات الخاصة 69% في إقليم أبوظبي.

تبرع بالدم

ووفقاً للتقرير الإحصائي وصل عدد المتبرعين بالدم خلال عام 2016 إلى حوالي 45 ألف متبرع وإن أكثر من خمس المتبرعين 20.3% من المواطنين، فيما بلغ عدد وحدات الدم المتبرع بها 51.2 ألف وحدة خلال العام وكانت فصيلة الدم (+O) الأكثر تبرعاً بواقع 38% مقارنة بالفصائل الأخرى.