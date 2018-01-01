شرطة دبي تكرم عاملاً أعاد مجوهرات بقيمة 200 ألف درهم

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كرمت شرطة دبي عامل نظافة لأمانته بعدما قام بإعادة حقيبة تحوي مجوهرات بقيمة 200 الف درهم عثر عليها خلال تأديته لمهام عمله في دبي وقام بتسليمها لمركز شرطة القصيص في دبي.

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