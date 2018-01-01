شرطة دبي تكرم عاملاً أعاد مجوهرات بقيمة 200 ألف درهم

كرمت شرطة دبي عامل نظافة لأمانته بعدما قام بإعادة حقيبة تحوي مجوهرات بقيمة 200 الف درهم عثر عليها خلال تأديته لمهام عمله في دبي وقام بتسليمها لمركز شرطة القصيص في دبي.
كرمت شرطة دبي عامل نظافة لأمانته بعدما قام بإعادة حقيبة تحوي مجوهرات بقيمة 200 الف درهم عثر عليها خلال تأديته لمهام عمله في دبي وقام بتسليمها لمركز شرطة القصيص في دبي.
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعديل سرعة ضبط الرادار للمركبات الخفيفة على طريق المفرق -الغويفات الدولي إلى 141 كم
كرمت شرطة دبي عامل نظافة لأمانته بعدما قام بإعادة حقيبة تحوي مجوهرات بقيمة 200 الف درهم عثر عليها خلال تأديته لمهام
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخوه صاحب السمو
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن افتتاح جسري تقاطع الراشدية على شارع المطار
دشنت جزيرة المرجان في رأس الخيمة "عام زايد" بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية وانتزاع الرقم العالمي المسجل سابقاً باسم اليابان بعد عرض أكبر مفرقعة نارية هوائية في العالم.
فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فريقه من موظفي حكومة دبي برسالة صوتية
خطفت الإمارات أبصار العالم مجدداً في احتفالية «Light Up 2018» التي نظمتها «إعمار» احتفالاً بالعام الميلادي الجديد في «
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة جديدة على
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن تمنياته لشعب
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2017، تحقيق الإنجازات في إطار مشروعها النهضوي الذي أبهر العالم، ولا يزال، ما وضعها في
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في أبوظبي الرئيس
تستقبل الإمارات اليوم «عام زايد»، احتفاء بالقائد المؤسس، وإبرازاً لدوره في بناء الدولة، إلى جانب إنجازاته المحلية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة أن «مسيرة الخير والعطاء