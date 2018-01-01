"طرق دبي" تفتتح جسر الراشدية على شارع المطار الجمعة المقبل

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن افتتاح جسري تقاطع الراشدية على شارع المطار، يوم الجمعة الموافق الخامس من يناير الجاري، وبافتتاح الجسرين ستكون الحركة المرورية انسيابية باتجاه منطقة ديرة ومنطقة الخوانيج.

كما أعلن الطاير عن افتتاح الجسر الجديد الواقع على تقاطع الدار البيضاء، في منتصف شهر يناير 2018، فيما سيتم افتتاح الجسر الجديد على تقاطع مراكش من جهة مبنى طيران الإمارات الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من ديره باتجاه شارع المطار، في نهاية فبراير 2018، وسيتم افتتاح كلاً من جسر إكسبو الذي يخدم الحركة المرورية باتجاه مبنى دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وجسر ند الحمر الجديد باتجاه شارع المطار في نهاية شهر مارس 2018.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن مشروع تطوير شارع المطار يأتي ضمن الخطة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، يسهم في استيعاب النمو المتسارع في عدد ركاب مطار دبي الدولي الذي يتوقع أن يصل إلى قرابة 92 مليون مسافر عام 2020، مشيراً إلى أن المشروع الذي يتضمن إنشاء جسور على تقاطع الراشدية وجسور ونفق على تقاطع مراكش، وجسور على تقاطع شارع المطار مع كل من شارع الدار البيضاء وشارع ند الحمر، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية وإنشاء طريق خدمة، سيسهم عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع المطار بنحو 5000 مركبة إضافية في الساعة، كما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وخفض زمن الرحلة على شارع المطار، بدءاً من شارع الشيخ محمد بن زايد، حتى شارع الدار البيضاء من 30 دقيقة إلى 5 دقائق.

وأوضح الطاير: يجري من خلال المشروع تطوير تقاطع الراشدية من خلال تنفيذ جسرين على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، حيث يتوقع أن يسهم في خفض مدة الانتظار على التقاطعات بشكل كبير جداً، كما يشمل المشروع أيضاً تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر عبر تنفيذ جسر إضافي بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، وسيسهم المشروع في حل مشكلة الازدحامات المرورية الحالية الناتجة عن تداخل الحركة المرورية عند تقاطع ند الحمر ما بين المنحدر الدائري الأول المتجه يساراً من شارع ند الحمر إلى شارع المطار والمنحدر الدائري الثاني المتجه يساراً من شارع المطار إلى شارع ند الحمر حيث ستكون الحركة في المنحدر الدائري الأول مقصورة على الالتفاف إلى الخلف باتجاه شارع ند الحمر.

وأضاف: يتضمن مشروع تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار تنفيذ جسر علوي على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء وصلة مباشرة من الجسر باتجاه المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي دون الحاجة للانتظار في الإشار الضوئية، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية المتجهة يساراً من شارع المطار باتجاه شارع مراكش، مؤكداً أن المشروع سيسهم في خفض زمن الانتظار بشكل ملموس على التقاطع.

وقال مطر الطاير: إن تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء يشمل إنشاء جسر إضافي بسعة مسار واحد لخدمة الحركة المرورية من شارع المطار باتجاه شارع الدار البيضاء دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، كما يشمل إنشاء طريق بديل للقادمين من منطقة القرهود للوصول مباشرة إلى مبنى الركاب (1) و(3) لمطار دبي الدولي، وزيادة عدد المسارات على شارع الدار البيضاء باتجاه القرهود من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، مؤكدا أن المشروع سيسهم في خفض زمن الانتظار الكلي على تقاطع الدار البيضاء بشكل ملموس، وسيحل مشكلة الازدحام الحالي الناتج عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات المتجهة إلى تقاطع الدار البيضاء، والمركبات القادمة من مبنى الركاب رقم (1) المتجهة يساراً إلى شارع الدار البيضاء.