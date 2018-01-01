«ليالي السَّعَدْ»..رائعة شعرية في مبناها ومعناها

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة جديدة على حسابه في موقع «إنستغرام» تحت عنوان «لـيـالـي الــسَّــعَـدْ»، عكست أبياتها وجدان سموه المفعم بمقاطع من دفتر الوجد، عبر قيم إنسانية سامية، امتزج فيها العتاب الرقيق الذي يعكس طريقة سموه في مقاربة المعنى، وعدم الإفصاح عن المقصد بشكل سهل، حيث يترك مساحة للقارئ للبحث بين الأسطر والكلمات، عن رسائل لمّاحة ذكية تصل إلى مرادها بكل يسر.

قصيدة رقيقة الحاشية تنضم إلى قصائد مشابهة اعتاد سموه أن يجود بها من حين إلى آخر، مسترسلاً في الوجدانيات العالية. وعبر إيقاع منتظم، تسرد الأبيات حكاية الوفاء والعتاب وسيرة المحبين.