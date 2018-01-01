هزاع بن زايد: التعايش رسالتنا للعالم

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن «رسالة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لطالما كانت البناء والتنمية والتعايش الإنساني وهي رسالتنا للعالم في العام الجديد».

وبين سموه عبر حسابه في «تويتر» أن عام زايد 2018 استذكار للمشروع الحضاري للراحل الكبير المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنمضي قدماً نحو المزيد من الإنجازات.

وقدم سموه التهاني بالعام الجديد، 2018، متمنياً أن يكون مفعماً بالأمل والمحبة والتسامح وبناء جسور التواصل والانفتاح.

وقال: «أجمل التهاني بالعام الجديد، ونتمناه مفعماً بالأمل والمحبة والتسامح وبناء جسور التواصل والانفتاح. في عام زايد، نستذكر المشروع الحضاري للراحل الكبير ونمضي قدماً نحو المزيد من الإنجازات».