«شامل» تختتم دورات الحالات الطارئة والحرائق لعام 2017

نظمت إدارة شامل لفحص وتسجيل المركبات التابعة لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» الدورة الختامية للموظفين العاملين في مراكز شامل للتعامل مع الحالات الطارئة، خاصة حوادث الحرائق وإخمادها وذلك بمقر دائرة عمليات الغاز التابعة للمؤسسة في منطقة الصجعة بالشارقة.

حضر الدورة عبد الرؤوف عبد العزيز مدير أول شامل وعبد الله حسين مدير أول شامل وعدد من مسؤولي إدارة شامل ومديري المراكز. وقال عبد الله حسين إن الأمن والسلامة يأتيان دائماً في مقدمة أولويات المؤسسة باعتبارهما يمسان بصورة مباشرة حياة الأفراد والمحافظة على البيئة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وكذلك انطلاقاً من الحرص على حياة عملاء المراكز ونشر الوعي والثقافة العامة ذات الصلة.