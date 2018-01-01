سعيد بن طحنون يحضر أفراح الكبيسي والغيثي

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه فلاح عبدالكريم بديوي الكبيسي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة سالم سعيد مبارك الغيثي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق العين روتانا وتضمن عروضاً فنية شعبية منوعة، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان البلاد وجمع من المدعوين والمهنئين وزملاء العريس.

وهنأ الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان العريس وذويه بأفراحهم، متمنياً لهم دوام الفرح والسعادة في عام 2018 «عام زايد» والأعوام التالية في ظل الرعاية الكبيرة والمتميزة التي تقدمها القيادة الرشيدة.

من جانبه وجه والد العريس فلاح الكبيسي الشكر والامتنان للشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان على تشريفه الحفل ومشاركته أفراحهم.