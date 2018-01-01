إطلاق مبادرة لإسعاد العمال في دبي

أطلقت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، مبادرة «إسعاد العمال» ليلة رأس السنة الميلادية، أمس، وتقوم المبادرة على مشاركة فئة العمال في استقبال السنة الميلادية الجديدة، عبر توفير شاشات عرض ضخمة تعرض احتفالات رأس السنة في برج خليفة في دبي.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، إن المبادرة، والتي ترعاها شركة إعمار العقارية، استهدفت 500 ألف عامل في منطقتي محيصنة 2 والقوز الصناعية، وتأتي في إطار الاحتفاء بعام زايد، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وامتداداً لعام الخير.

وأكد بن سرور أن حكومة دولة الإمارات، تولي اهتماماً كبيراً بالمقيمين في الدولة، وتحث دائماً على إسعادهم والاهتمام بهم، وبالأخص فئة العمال، مضيفاً أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، تعمل وفقاً لهذه التوجهات، من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة، بالتعاون مع مختلف القطاعات، من أجل تحقيق مساعي الحكومة.

وتجسيد رؤية القيادة الحكيمة في إسعاد المجتمع، مضيفاً أن مشاركة شركة إعمار العقارية، يسهم في ترسيخ وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إسعاد المجتمع. وأضاف رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أنه وفي إطار التعاون المثمر وتعزيز المسؤولية المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع، تولى بيت الخير على هامش هذه المبادرة، توزيع وجبات على العمال في المناطق التي تم توفير الشاشات فيها.