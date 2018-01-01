محمد بن زايد ورئيس أريتريا يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في أبوظبي الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الذي يزور البلاد حالياً. ورحب سموه بالرئيس أسياس أفورقي وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المتعددة بين البلدين وأهمية العمل على تنميتها. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة والوفد المرافق لرئيس اريتريا.