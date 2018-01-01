تأهيل موظّفي أمن المطارات في دبي للتعامل مع أصحاب الهمم

شهد اللواء أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، ختام دورة كيفية التعامل مع المسافرين من أصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة أوبيك للاستشارات والتدريب، عضو في مؤسسة الشيخ محمد بن راشد، في حديقة زعبيل في دبي، بحضور العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه عبد الله حسين أهلي، والمقدم المهندس مروان سنجل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، المركز المعتمد لمنظمة الإيكاو في الشرق الأوسط، والسيد حمد عبد الرزاق نائب الرئيس التنفيذي المدير التنفيذي لشركة أوبيك.

وقال اللواء أحمد بن دلموك: إن هذه الدورة تأتي مواكبة للسياسة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيقاً لمبادرة سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة «مجتمعي... مكان للجميع»، والتي تهدف لتحويل إمارة دبي لبيئة صديقة لأصحاب الهمم بحلول 2020، وانطلاقاً من ذلك وبتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فقد وضعت القيادة خطة تدريبية بتأهيل وتدريب ما يقارب من 5000 موظف في الإدارة العامة لأمن المطارات في كيفية التعامل مع المسافرين في مطارات دبي والانتهاء منها بحلول 2020.

وأكد اللواء بن دلموك أن الخطة التدريبية بدوراتها وبرامجها من شأنها تأهيل الموظفين على التعامل بمهنية وحرفية مع المسافرين من أصحاب الهمم، كما ترفع من مستوى الموظفين المعرفي والعملي والتعامل الحضاري مع هذه الفئة، وهو ما سينعكس إيجابياً على المسافرين وتدخل السعادة إلى قلوبهم.