بالفيديو.. دبي تبهر العالم في احتفالات رأس السنة

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في مشهد أبهر العالم احتفلت  دبي برأس السنة الميلادية 2018 بعروض ليزر مبهرة في برج خليفة تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

 

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