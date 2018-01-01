بالفيديو.. دبي تبهر العالم في احتفالات رأس السنة

في مشهد أبهر العالم احتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2018 بعروض ليزر مبهرة في برج خليفة تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
بالفيديو.. #دبي تبهر العالم بعروض الليزر المبدعةhttps://t.co/DaTddMTDqS#تصوير : عماد علاء الدين pic.twitter.com/GW4l98pnoK— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2017
عروض مذهلة لليزر خلال احتفال دبي بالعام الجديد في #برج_خليفة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2017
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تصوير ــ عماد علاء الدين#رأس_السنة_في_دبي#البيان_القارئ_دائما#MyDubaiNewYear pic.twitter.com/p6TT5rRykd
بعرض يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية .. #دبي تذهل الجميع في احتفالية العام الجديد https://t.co/DaTddMTDqS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2017
#البيان_القارئ_دائما#رأس_السنة_في_دبي
تصوير : عماد علاء الدين pic.twitter.com/GYvldCSVPW
برج العرب يحتفل برأس السنة الميلادية 2018 بالألعاب النارية https://t.co/DaTddMTDqS#البيان_القارئ_دائما#رأس_السنة_في_دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2017
تصوير: محمد الزرعوني pic.twitter.com/bCUo0GFHar
وداعاً #عام_الخير .. أهلاً #عام_زايد #رأس_السنة_في_دبي#البيان_القارئ_دائما#MyDubaiNewYear pic.twitter.com/mTtE2aTsmx— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2017
ابداع #دبي مستمر في احتفالاتها بالعام الميلادي الجديد 2018https://t.co/DaTddMTDqS#تصوير : عماد علاء الدين#رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/SUg2OeYtGq— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2017
#دبي تُبهر العالم باحتفالاتها بـ #رأس_السنة من #برج_خليفة#رأس_السنة_في _دبي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4uqDE6c8hF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2017