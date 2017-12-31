محمد بن راشد: متفائلون بالعام الجديد للوصول لقمم جديدة من النجاح

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على حسابه على موقع "تويتر" عن تمنياته لشعب الإمارات ولجميع الشعوب الصديقة بعام مليء بالخير والعطاء، مقدما سموه الشكر لكل من ساهم في إنجازات ومبادرات عام 2017 .

وقال سموه على موقع "تويتر": الإخوة والأخوات .. مع نهاية عام 2017 بكل إنجازاته وتحدياته .. وبكل مشاريعه ومبادراته .. نقول شكرا لكل من كان جزءا من هذه الإنجازات .. وشكرا لكل من كان عضوا في فريق الإمارات .. وشكرا لكل من ساهم بايجابية في جعل عالمنا أفضل وأكثر سعادة.

وأضاف سموه: تمنياتنا للجميع بعام 2018 مليء بالخير والعطاء .. والبركة والنماء لشعبنا الكريم ولجميع الشعوب الصديقة .. متفائلين بالعام الجديد .. ومتفائلين برحلة جديدة من العمل والتفاني .. ومتفائلين بروح تحدي نصل فيها لقمم جديدة من النجاح والإنجاز.