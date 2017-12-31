دليلك لمواقع مشاهدة احتفالات العام الجديد في دبي

في إطار تأمين فعاليات احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية في دبي، سيتم إغلاق عدة شوارع ومحطات مترو كما هو موضح في الصورة أدناه.
كما سيتم توفير 4 آلاف مركبة أجرة و4 آلاف موقف إضافي في عدة مواقع لضمان حركة مرور سلسة.
سيتم توفير 4 آلاف مركبة أجرة و4 آلاف موقف إضافي في عدة مواقع لضمان حركة مرور سلسة #رأس_السنة_في_دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2017
@RTA_Dubai pic.twitter.com/rtXt5rl5mr
للتعرف على تفاصيل مسارات ومواقع مشاهدة احتفالات رأس السنة في دبي للعائلات والأفراد، شاهد الفيديو أدناه.
تفاصيل مسارات ومواقع مشاهدة احتفالات #رأس_السنة_في_دبي للعائلات والأفراد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/W1H8H9PkcV— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2017