للعائلات والأفراد

دليلك لمواقع مشاهدة احتفالات العام الجديد في دبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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في إطار تأمين فعاليات احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية في دبي، سيتم إغلاق عدة شوارع ومحطات مترو كما هو موضح في الصورة أدناه.

كما سيتم توفير 4 آلاف مركبة أجرة و4 آلاف موقف إضافي في عدة مواقع لضمان حركة مرور سلسة.

للتعرف على تفاصيل مسارات ومواقع مشاهدة احتفالات رأس السنة في دبي للعائلات والأفراد، شاهد الفيديو أدناه.

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