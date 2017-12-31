3 ملايين مستفيد من مبادرات شرطة دبي في عام الخير

كشف اللواء محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، رئيس فريق عمل مبادرات عام الخير، عن استفادة 3 ملايين و6 آلاف و916 شخصاً من إجمالي مبادرات وفعاليات شرطة دبي التي نظمتها على مدار عام الخير.

وقال اللواء بن فهد إن أعمال الخير تمثّل جوهر مجالنا الشرطي الذي يرسّخ قيم العطاء والتكافل والأمان لتحقيق الاستقرار والسعادة للمجتمع، وقبل ذلك هي جوهر عقيدتنا وركيزة الجهود المضنية التي تبذلها قيادتنا الرشيدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله.

كما أنها ترسيخ لصفة الجود التي جبل عليها شعبنا الكريم المتأصلة فيه روح المبادرة وفعل الخير للآخرين، مؤكدا أن عام الخير ليس إلا تتويجا لمجمل الأعمال الإنسانية التي دأبت على فعلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمن يقيم على أرضها ولكافة شعوب العالم.

وأضاف اللواء بن فهد أن شرطة دبي وبتوجيهات ومتابعة من القائد العام لشرطة دبي، أطلقت 109 مبادرات وفعاليات هي حصيلة عام الخير على مدار العام، استفاد منها أكثر من 3 ملايين شخص في الدولة وخارجها، وتطوع لتنفيذها 1244 شخصا بإجمالي 10 آلاف و593 ساعة تطوع، موضحاً أن الفعاليات والمبادرات شملت الجوانب الاجتماعية والتوعوية والبيئية والأمنية والوطنية والصحية والاقتصادية، جميعها رسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية لاسيما عند النشء والشباب.

وأكد أن شرطة دبي تواكب توجهات الدولة واستراتيجياتها التي تنتهج العطاء والعمل الخيري والإنساني، مضيفاً أن الإمارات من الدول الرائدة في المشاريع الإنسانية والمبادرات الخيرية، وأياديها البيضاء المعطاءة ممتدة في الداخل والخارج.