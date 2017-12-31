الإمارات تستعد لخطف أنظار العالم في ليلة رأس السنة

مليون و500 ألف شخص داخل الدولة وملايين آخرين حول العالم على موعد الليلة مع عروض مذهلة تخطف الأنظار تطلقها الإمارات خلال احتفالات رأس السنة، وهي عروض استمر التحضير لها عدة أشهر.

برج خليفة، سيكون مختلفاً هذا العام إذ إنه سيضاء بالليزر والموسيقى المصاحبة بدلاً من الألعاب النارية في خطوة جديدة مبهرة أعلنت عنها مجموعة إعمار العقارية، حيث تستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض لألعاب الليزر، وستنطلق الاحتفالات في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، وستشهد الاحتفالات تجسيد لوحات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة 2018 عام زايد.

تأمين

وكانت لجنة تأمين الفعاليات، قد اعتمدت خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمات الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2018، وذلك لضمان إسعاد جميع الراغبين في حضور الفعالية السنوية، والمقدر عددهم بـ 1.5 مليون شخص من داخل الدولة وخارجها، وضمان وصولهم وخروجهم من وإلى أماكن الاحتفالات بسهولة.

حيث تم تخصيص نحو 4 آلاف عنصر أمن لتأمين الاحتفالات، بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة، في كافة الفعاليات في الإمارة، كما تم تخصيص 4 مواقف للراغبين في الاستمتاع بالاحتفالات تتمثل في مواقف نادي الوصل، القناة المائية، مواقف مصلى المنخول، مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

دعوة

دعت القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة قدوم السنة الميلادية الجديدة 2018 أفراد الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى على الرقمين المجانيين 999 و901، أو التوجه لأقرب موقع لتواجد أفراد الشرطة.

موضحةً أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات ومفقودات مشاهدي الفعاليات، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار.

متقدمة في السياق بالتهنئة والتبريكات إلى كافة المواطنين والمقيمين وزوار دولة الإمارات، وتهيب بالمشاركين والمشاهدين لفعاليات احتفالات رأس السنة الالتزام بالإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية الخاصة، وذلك لضمان إسعادهم وضمان وصولهم وخروجهم من وإلى أماكن الاحتفالات بسهولة ويسر شديد.

وشددت على أهمية توجه أفراد الجمهور إلى الاحتفالات في وقت مبكر قبل الساعة الثامنة مساءً للوصول إلى هذه المناطق المحددة، والالتزام بتعليمات وإرشادات رجال المرور، وعدم عرقلة حركة السير، واتباع اللوحات الإرشادية في مناطق مشاهدة الألعاب النارية.

وأوضحت أن لجنة تأمين الفعاليات حددت مناطق لمشاهدة أفراد الجمهور للعروض الخاصة بالاحتفال في منطقة برج خليفة تتمثل في: الواجهة المائية لدبي مول، متنزه الجزيرة، منطقة سوق البحار، ومنطقة البرج بلازا، ومباني ساوث بريدج، وشارع البوليفارد.

إغلاقات ومسارات

وجددت شرطة دبي التأكيد أنها ستقوم بإغلاق الشوارع المحاذية للفعاليات رأس السنة الميلادية، حيث سيتم إغلاق شارع السعادة من الساعة الخامسة مساءً أمام حركة السيارات وذلك في منطقة المروج روتانا المؤدية إلى برج خليفة، وإغلاق تقاطع زعبيل في الشارع ذاته الساعة الثامنة مساءً.

فيما سيتم إغلاق دوار أبراج الإمارات المؤدي لشارع السعادة الساعة العاشرة مساءً، وكذلك محطة برج خليفة، فيما سيتم إغلاق منطقة البوليفارد الساعة السادسة، وإغلاق شارع الأصايل لاستخدامه كمسار للمواصلات العامة وكبار الشخصيات.

وأكدت أنه سيتم إغلاق منطقة بوليفارد ما بين الساعة 5 إلى 8 مساء، وسيتم إغلاق مداخل منطقة بوليفارد وبرج خليفة من الشوارع الرئيسية ما بين الساعة 5 إلى 8 مساء حسب الازدحام، وأنه وبمجرد امتلاء المواقف المخصصة بمنطقة إعمار بوليفارد ستقوم لجنة تأمين الفعاليات بإغلاق الحركة نهائياً ليتحول الشارع للمشاة فقط، وإغلاق جميع المداخل المؤدية إلى منطقة برج خليفة عبر شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع السعادة.

وبينت شرطة دبي أنه سيتم تخصيص 4 مواقف للراغبين في الاستمتاع باحتفالات رأس السنة تتمثل في: مواقف نادي الوصل، حديقة زعبيل، مواقف مصلى المنخول، مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

مسارات الوصول

وبينت أنه سيتم تحديد مسارات وصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، حيث ستكون هناك 3 مسارات، المسار الأول من محطة برج خليفة، وسينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالعائلات إلى منطقة متنزه الجزيرة ومنطقة خلف «البرج فيو»، فيما القسم الثاني سيكون للعزاب وسيتجه إلى«ساوث ريدج» المنطقة المخصصة لمشاهدتهم للألعاب النارية.

أما المسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي، حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجهة إلى منطقة البوليفارد، فيما القسم الثاني للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، فيما المسار الثالث سيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

مناطق للعزاب

وأكدت شرطة دبي أنه تم إعداد خطة متكاملة لأفراد الجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق الألعاب النارية بعد نزولهم من محطات المترو، حيث سيتم فرز العزاب عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج الخاصة بعد الانتهاء من مشاهدة الألعاب النارية، وفي حالة الطوارئ «كمخارج الحريق».

وبينت أنه سيتم إخلاء جسر المترو الواصل إلى دبي مول من الحشود وإغلاق مدخله من الجهتين من قبل الشرطة عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلى الساعة 12 ليلاً موعد إطلاق الاحتفالات، وسيتم تحديد مسارين للحافلات أثناء خروج الجمهور وذلك عبر شارع الأصايل نحو المركز المالي التجاري العالمي باتجاه شارع السعادة أو شارع الشيخ زايد.

مرور أبوظبي

وتكثّف مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية، خلال احتفالات السنة الجديدة بأبوظبي لتوفير السلامة المرورية، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.

ودعا العميد خليفة محمد الخييلي، مدير المديرية مستخدمي الطرق خلال الفترات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر إلى الانتباه، والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة على الطرق، واستخدام حزام الأمان من قبل السائقين والركاب، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة الجميع.