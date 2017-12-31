صندوق الفرج يكرّم فرج وغانم بن حمودة تقديراً لجهودهما الخيرية

توجه صندوق الفرج بزيارة شكر لكل من فرج بن حمودة، رئيس مجلس إدارة «مجموعة بن حمودة» وغانم بن حمودة في أبوظبي، تقديراً لجهودهما الخيرية والإنسانية في عام 2017 وباعتبارهما من كبار داعمي الصندوق.

وتسلّم حمد بن غانم بن حمودة درع التكريم بالنيابة عن غانم بن حمودة. أما فرج بن حمودة فاستلم الدرع شخصياً إضافة لمجموعة من الهدايا التذكارية. وذلك خلال استقباله وفداً من صندوق الفرج برئاسة محمد حسين خوري، رئيس لجنة الإعلام والتسويق.

وقال الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج إن 2017 كان عاماً مثمراً مليئاً بالإنجازات. حيث حقق خطواتٍ مهمة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين وفاعلي الخير في دولة الإمارات.

وأضاف قائلاً: لقد منح الصندوق على مدار السنوات الماضية المئات من نزلاء المؤسسات العقابية في الدولة بارقة أمل في بدء حياة جديدة ولقاء أحبائهم ولم شمل أسرهم. وذلك بعد سداد مديونياتهم، وتوفير قيمة تذاكر سفر العودة للمبعدين منهم إلى بلدانهم.

وأكد أهمية التبرعات التي يقدمها أهل الخير من المواطنين وأبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة في سبيل مساعدة هؤلاء النزلاء وأسرهم. وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف فقد حث الدكتور النعيمي أهل الخير والإحسان على دعم صندوق الفرج حرصاً على تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي، وضماناً للحياة الكريمة لأسرة النزيل، ومساهمةً في دفع الرسوم المترتبة على النزلاء المعسرين بالسرعة الممكنة.