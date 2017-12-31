«الاتحاد لخدمات الطاقة» تخطط لمشاريع مستقبلية في ترشيد الاستهلاك

تعكف شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي، على تنفيذ العديد من المشاريع الحالية، والتخطيط لمشاريع مستقبلية في مجال ترشيد الاستهلاك، من بينها مشروع مطارات دبي، الذي بدأ في ديسمبر 2017، عبر تقديم أفضل الحلول الذكية، التي تمكن مطارات دبي من توفير 20 % من استهلاك الطاقة سنوياً. ومشروع منشآت شركة الوصل العقارية، ومشروع تركيب الأنظمة الكهروضوئية في 640 فيلا للمواطنين في منطقة حتا، والتي يتوقع أن توفر أكثر من 75 غيغا واط/‏ ساعة، و262 مليون غالون، أي ما يعادل تخفيضاً بمقدار 47 مليون درهم في قيمة التكاليف.

وقال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «اتحاد إسكو»، شركة خدمات الطاقة لـ «البيان»: تسعى الاتحاد لخدمات الطاقة، لجعل بيئة دبي المبنية، نموذجاً عالمياً رائداً في مجال كفاءة الطاقة، وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال، وصولاً إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن استدامة، ونموذجاً عالمياً رائداً للاقتصاد الأخضر.

رؤية

وأضاف: انطلاقاً من الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، تقوم شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، بإدارة برنامج استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في دبي، والذي يهدف إلى توفير ما نسبته 30 % من الطاقة في عام 2030، من خلال استهداف وإعادة تأهيل 30.000 مبنى، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، ما سيؤدي إلى تخفيض استهلاك الكهرباء، بواقع 1,7 تيرا واط ساعة سنوياً، ابتداء من عام 2030، والحد من انبعاثات الكربون بمقدار مليون طن بحلول عام 2030.

وأوضح أن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، تأسست في عام 2013، كإحدى شركات هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ولتكون ذراعها الفاعلة في مجال ترشيد ومراقبة استهلاك الطاقة، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة .