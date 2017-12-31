45 جنسية تتنافس تحت مظلة جائزة رأس الخيمة للقرآن في دورتها الـ18

حققت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم إنجازاً غير مسبوق في الجنسيات المشاركة في دورتها الحالية الثامنة عشرة بنحو 45 جنسية من مختلف دول العالم، مسجلة بذلك أرقاماً قياسية تخطت بها الأفق على مستوى تاريخها المتميز، وستبدأ منافسات الاختبارات التمهيدية من 3 إلى 13 يناير القادم، في ثماني مسابقات قرآنية متنوعة.

وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه أن اللجان المنظمة بالجائزة تعمل بخطى ثابتة لاستيعاب هذا القدر من المشاركين، وإتاحة فرص التنافس والتميز أمامهم، وكل ذلك يرجع للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة في الدولة ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.

وبين الشحي أن الجائزة تحتضن كافة الجنسيات من الذكور والإناث من مختلف الأعمار، كما خصصت عدداً من مسابقاتها للمواطنين وأخرى على مستوى الدولة، بداعي التشجيع والتحفيز لأبناء الوطن، موضحاً أن الجائزة تسعى إلى تكريم حفظة كتاب الله واكتشاف مواهبهم ودعمهم.

تنافس

وأوضح أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم رئيس اللجنة المنظمة لها أنه وصل العدد الإجمالي للمسجلين في الجائزة هذا العام إلى 1550 مشتركاً من الذكور والإناث من مختلف الجنسيات والأعمار، منهم 763 من الذكور و787 من الإناث، وبلغ عدد المواطنين 583 أما المقيمون فوصل عددهم إلى 967، مما يعكس الإقبال الكبير من المجتمع على الجائزة ويعكس الأمن والأمان الذي تزخر به دولة الإمارات.

وأشار إلى أن عدد الجنسيات المشاركة بلغ 45 جنسية، لتسجل الجائزة بذلك إنجازاً فاق التوقعات، وشملت هذه الجنسيات 20 دولة عربية و25 دولة أجنبية من معظم قارات العالم كقارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وضمت الجائزة مختلف الأعمار والتي سجل فيها أصغر متسابق وعمره 5 سنوات وأكبر متسابق 84 سنة.