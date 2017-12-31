استعراض الخطة الاستراتيجية للجنة حقوق الإنسان في دبي

ترأس العميد الدكتور محمد عبد الله المر، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، اجتماع اللجنة السادس عشر، بحضور العميد محمد علي الشحي عضو اللجنة، ونائب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والعقيد الدكتور أحمد المنصوري عضو اللجنة ومدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، والضباط أعضاء اللجنة وممثلي القيادات العامة للشرطة على مستوى وزارة الداخلية.

حيث ناقش الاجتماع الرابع والأخير لعام 2017، تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة، واستعرض أهم ما جاء فيه، كما تطرق إلى الخطة الاستراتيجية للجنة حقوق الإنسان للعام 2018، وجدول أعمال اللجنة المقرر للعام الجديد منها الاحتفال بالمناسبات العامة، وتنفيذ جملة من المحاضرات والورش والملتقيات، كما استعرض الحاضرون التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان والمزمع نقاشه من قبل دولة الإمارات بداية العام المقبل.

وأشاد العميد المر بإنجازات اللجنة وفرق عملها على مستوى وزارة الداخلية، وبالجهود المبذولة لتنفيذ البرامج والمبادرات والدورات التدريبية بما يحقق أهداف الوزارة في ضمان حقوق الإنسان.

وأكد العميد المر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجا رياديا في تقرير حقوق الإنسان وحمايتها، باذلة جهودا مضنية وحثيثة لمحاربة كل ما يمس هذه الحقوق من جرائم لا إنسانية، عاقدة العزم على تطبيق مبادئ العدل والمساواة ومراعاة الحقوق على الأصعدة كافة.

وقال العميد المر إن الإمارات دأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع ركيزته العدالة ويسوده الأمن والتسامح في بيئة تتعدد فيها الثقافات والعقائد واللغات.