27 ألف مريض يستفيدون من خدمات مجمع الإحسان الطبي 2017

قدم مجمع الإحسان الطبي التابع لجمعية الإحسان الخيرية في عجمان خدمات علاجية في مجال الرعاية الصحية الأولية لـ27.480 مريضاً، خلال 2017 وغالبيتهم من الذين تكفلهم الجمعية من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وبلغ عدد الأسر التي توفر لها الجمعية الخدمات الصحية والعلاجية 3000 أسرة من الأرامل والمطلقات وزوجات المساجين، وشهد المجمع الطبي التوسع في الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي المحتاجين والفقراء خلال العام الماضي.

توسيع

وقال ناصر علي الجنيبي المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية في عجمان لـ«البيان»: نحرص على توسيع خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي الفقراء وتوفير العلاج لهم، حيث تم التوسع في خدمات العيادات الطبية، لافتاً إلى أن المجمع الطبي يضم كلاً من عيادات، الباطنية، والأطفال، الأسنان، النساء الولادة، والسونار وتخطيط القلب، والتمريض العام، إضافة إلى قسم المختبر والصيدلية، كما يتم تقديم خدمات الحجامة.

تتوفر في المجمع أجهزة طبية حديثة خصوصاً في المختبر، الذي تجرى فيه كل الفحوص المختبرية وكل ما يحتاج إليه الطبيب المعالج لغرض التشخيص ومتابعة الحالة.

وذكر أنه تم خلال عام 2017 إجراء فحص ومعالجة 19,480 حالة مرضية من تشخيصات مختلفة، وتقديم خدمات علاجية إلى عدد 5 آلاف حالة مصابة بأمراض باطنية وصدرية وقلبية، وإجراء نحو 3400 فحص مختبري لحلات مرضية مختلفة.

كما تم تقديم خدمات علاجية لعدد2000 حالات مرضية مختلفة ومعالجة 80 حالة مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي (النوع سي)، واستقبال4000 حالة أمراض نساء وحوامل وقدمت لهن الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، إضافة إلى تقديم العلاج عن طريق الحجامة لعدد 1500 حالة.

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية بأنه تم توفير العلاج لأكثر من 8000 حالة من الفقراء وذوي الدخل المحدود، كما تم توفير الرعاية للعديد من مرضى الغسيل الكلوي والمصابين بالعجز الكلوي المزمن وتقديم الرعاية الصحية الأولية لعدد3500 طفل وتوفير العلاج اللازم لحالاتهم المرضية المختلفة ومتابعة التطعيمات الدورية لهم.

تطوير

وحول الخدمات الجديدة التي أطلقتها الجمعية خلال 2017 أفاد الجنيبي بأنه تم تطوير عدد من الخدمات أبرزها خدمة التسجيل لطلب المساعدات عن طريق الموقع الإلكتروني (Online) نجاح حملة «رمضان أمان 6» في الإمارات، إضافة إلى توسعها وتنفيذها في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والمشاركة في «بنك الإمارات للطعام».

كما تحرص الجمعية على تطوير الكثير من الخدمات وتوسيع وتحديث مرافق الجمعية وإداراتها المختلفة وتأهيل الكوادر، بما يتوافق مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث وتفعيل آلياته، ليتسنى لها تقديم أفضل الخدمات باعتبار جمعية «الإحسان» حلقة وصل بين المحسنين والمحتاجين، من خلال تمتعها بثقة الكثير من الداعمين والمحسنين.

وأكد الجنيبي اهتمام وحرص الجمعية بالأسر المتعففة والمحتاجة، فأطلقت المشاريع والمبادرات التي تصب في مصلحة «كفالة الأسر» للاهتمام بهم وتوفير احتياجاتهم الضرورية، خصوصاً البرامج التي تتعلق بالأرامل والمطلقات وأمهات الأيتام، فهم يشكلون قطاعاً مهماً ضمن «نسيج المجتمع»، إضافة إلى إشراكهم في الفعاليات المجتمعية والوطنية، مشيراً إلى استفادت 1500 أسرة من المواد الغذائية الدورية، التي تقدمها الجمعية بقيمة إجمالية بلغت 750 ألف درهم.

وأفاد الجنيبي بأن الجمعية نفذت خلال عام2017 العديد من المبادرات المجتمعية، التي تصب في تعزيز مسيرة العمل الخيري والإنساني وتشجيع التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي، مشيراً إلى أنه تم تسديد مديونات 12 سجيناً وتم الإفراج عنهم من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في عجمان، ومبادرة عطاء وجود، وذلك بتوزيع 200 سلة غذائية.