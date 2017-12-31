«استشاري الشارقة» يناقش توصيات سياسة مجلس التعليم

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمقره أمس الأول الجلسة السابعة برئاسة خولة الملا رئيسة المجلس والتي بدأت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم مناقشة مشروع قانون لسنة 2017م بشأن تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في الإمارة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس. وناقش المجلس مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة مجلس الشارقة للتعليم.

حضر الجلسة سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومن مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية عمر علي الشامسي مدير المؤسسة وعبدالله خلف الحوسني رئيس قسم الشؤون التعليمية ونادية طالب عبدالكريم مسؤول الشؤون القانونية الى جانب عدد من الوعاظ والأئمة والمحفظين في إمارة الشارقة وعدد من طلبة كلية الشريعة بالجامعة القاسمية.

ثم ناقش المجلس مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة مجلس الشارقة للتعليم والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات حيث تلا العضو أحمد حسين عبدالله بوكلا مقرر اللجنة إعداد مشروع التوصيات قائلاً إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبعد أن ناقش سياسة مجلس الشارقة للتعليم في جلسته العامة وهي السادسة ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع من يوم 25 ربيع الأول من عام 1439هـ الموافق 14 ديسمبر من عام 2017م بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، يؤكد أهمية دور مجلس الشارقة للتعليم في تطوير البرامج التعليمية والتحديث المستمر لمفرداتها وتحفيز جميع القطاعات والأفراد والطلبة بالميدان التربوي والعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.