فعاليات ضواحي الشارقة والذيد وكلباء تستقطب الزوار

أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة أن مهرجان ضواحي في عامه السادس يتواصل بنجاح وبإقبال كثيف من الأهالي سواء من المواطنين والمقيمين لحضور فعالياته المتنوعة التي تتواصل خلال الإجازة المدرسية الحالية وتتواصل حتى الرابع من يناير المقبل.

وأشار إلى أن ما يميز المهرجان ما يوفره من جو عائلي وفرص كبيرة لتحقيق متعة أفراد الأسر لاسيما الأطفال بجانب الاستفادة من البرامج المنفذة في أرجاء الحدائق سواء في حديقة النوف في مدينة الشارقة أو في القرية التراثية بالذيد وكذلك في حديقة الشاطئ في مدينة كلباء.

وشهد مهرجان ضواحي ستة لدائرة شؤون الضواحي والقرى إقبالاً كبيراً منذ انطلاقته لفعالياته وفقراته التي تستهدف الكبار والصغار والعوائل وتميزت الفعاليات بتوافر أكشاك متنوعة.