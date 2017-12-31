إطلاق نظامين تقنيين لرعاية المواليد في مستشفيي لطيفة ودبي

كشفت الدكتورة منى تهلك استشارية أمراض النساء والولادة المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، عن تشغيل اثنين من أحدث الأنظمة التقنية الخاصة بحماية ورعاية المواليد في كل من مستشفيي لطيفة ودبي، حيث يختص النظام الأول بتحقيق أعلى درجات الأمان والحماية للأطفال (المواليد الجدد)، وتوثيق تواصلهم (تقنياً) بالأم وأجهزة المراقبة والمتابعة في المستشفى، وذلك طوال فترة وجودهم ورعايتهم في المستشفى.

وقالت: إن النظام الثاني المعروف عالمياً باسم «ماسيمو» يقوم بمراقبة نسبة الأكسجين في الدم لدى الأطفال، إلى جانب رصد جميع المؤشرات الحيوية الخاصة بالطفل، ومن ثم توجيه الإنذارات والتنبيهات إلى الممرضة المباشرة أو الطبيب المسؤول للتدخل السريع حال وجود أي ظرف طارئ أو نقص في المستوى الطبيعي للأكسجين، وهذا ما عزز مستوى العناية الفائقة التي يوليها مستشفى لطيفة للطفل، كما يدعم مكانة المستشفى عالمياً بوصفه مستشفى صديقاً للطفل.

وأكدت الدكتورة منى تهلك أن هيئة الصحة تعمل على تحقيق الاستثمار الأفضل في التكنولوجيا، ولاسيما المرتبط منها بالتطبيقات الذكية، التي تواصل الهيئة تطويعها لتكون أدوات رئيسة في خدمة المرضى والمتعاملين مع منشآت الهيئة بوجه عام، ومستشفى لطيفة على وجه التحديد. مؤكدة أن العناية بالأم والطفل، تمثل جزءاً أصيلاً من خطط التطوير التي تنفذها «صحة دبي»، حيث تتضمن استراتيجية ( 2016 /‏ 2021 )، العديد من برامج الرعاية الفائقة للأم والطفل والأسرة بوجه عام.

النداء الطبي

وأشارت إلى أن الهيئة دشنت الشهر الماضي نظاماً جديداً يعد من أحدث أنظمة الاتصال والتواصل الذكية، والمعروفة باسم نظام النداء الطبي الذكي( فوسيرا )، وهو نظام يكفل التواصل الآمن والسريع بين الطواقم الطبية والطبية المساعدة وفرق التمريض، بما يوفر أعلى مستويات الرعاية والاستجابة لجميع الحالات المرضية.

ويراعي نظام النداء الطبي الذكي ( فوسيرا ) أهمية الحفاظ على بيئة المستشفى الهادئة، حيث يعتمد النظام على التواصل من خلال نظام الرسائل النصية الآمنة والاتصالات الصوتية بدون استخدام اليدين، وذلك مراعاة لأعلى درجات الخصوصية التي تحظى بها الحالات المرضية، سواء المقيمة في الأقسام المختلفة، أو التي تقوم بزيارة العيادات الخارجية، ولاسيما أن مستشفى لطيفة يعد الوجهة المفضلة لعلاج أمراض النساء والأطفال، للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت أن النظام يقوم بربط أعضاء الفريق الطبي حسب الأدوار الوظيفية أو الأسماء أو كمجموعة باستخدام الصوت أو النص وسوف تعمل سرعة الاتصال على تحسين سير العمل وكفاءة الاتصالات بين الأطباء والممرضات، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لكثير من حالات المرضى لدينا مثل العمليات القيصرية الطارئة.