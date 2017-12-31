موظفو الجامعة القاسمية يساهمون ببناء مسجد في بوركينا فاسو

ساهم موظفو الجامعة القاسمية والكوادر الأكاديمية والإدارية ضمن مبادرات الجامعة القاسمية مع نهاية عام الخير عام 2017 في بناء مسجد موظفي الجامعة القاسمية في كولبيكا بارسالوقو في جمهورية بوركينا فاسو.وبادر الموظفون مع بداية عام الخير في التواصل مع جمعية الشارقة الخيرية والمساهمة في إنشاء المسجد الذي أشرفت عليه الجمعية طوال العام الجاري ليتم إنجازه وافتتاحه ظهر أمس الأول.

تم إنجاز مسجد موظفي الجامعة القاسمية خلال تسعة أشهر وبلغت مساحته 49 متراً مربعاً ويتسع لما يقارب 100 مصل مع ملحقاته.وكانت إدارة الجامعة قد أطلقت حملة ادفع عشرة وابن قصراً ليشارك كافة الكوادر بالمساهمة في جمع تكاليف تشييد المسجد واختيار مدينة كولبيكا بارسالوقو في بوركينا فاسو لإنشائه.