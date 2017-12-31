حنيف حسن: الإمارات تنشر الخير في أنحاء العالم

أشاد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بمبادرات وإنجازات «عام الخير» 2017 الذي استهدف تكريس ريادة الدولة في الأعمال الإنسانية والخيرية التي تقدمها للإنسان في مختلف أنحاء العالم دون النظر إلى المعتقدات والجنسيات واللغات حيث باتت تلك الأعمال تشكل فلسفة عمل ونهجاً للمؤسسات والهيئات العاملة والمعنية بهذا الشأن.

وأكد الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان في بيان أمس احتفاء بهذه المناسبة أن حصاد هذا العام كان غرساً مستداماً لقرون قادمة حيث يتم ذلك عادة في صورة مؤسسية دائمة تحفظ تدفق الخير على البشرية لسنوات وعقود قادمة.

وأضاف إن الإمارات قامت بنشر الخير في جميع المجالات مشيراً إلى بعض الأرقام التي تجسد الأهداف المنشودة واقعاً فيما قامت جميع مؤسسات الإمارات بتنفيذ مشاريع تشمل مختلف مجالات العطاء ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لعام الخير وهذه المبادرات والمشاريع لن تتوقف بانتهاء العام الحالي بل ستستمر.

وأشار إلى أن عام الخير شهد خطوات عملية هي الأولى من نوعها في المنطقة لتحويل العمل الخيري في الإمارات إلى مؤسسات مستدامة.