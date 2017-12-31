حرم الرئيس السوداني: «أم الإمارات» نموذج العطاء الإنساني

أشادت وداد بابكر حرم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مكانة رفيعة ومشاركتها الإيجابية في جميع المجالات، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لتمكين المرأة في شتى المجالات وخاصة في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني على الساحة العالمية.

وثمنت خلال لقائها وفد برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع ووفد الاتحاد النسائي العام برئاسة نورة السويدي مديرة الاتحاد، الذي جرى بالخرطوم الخميس الماضي مبادرات «أم الإمارات» للتخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم.

وأشادت حرم الرئيس السوداني خلال اللقاء بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمشاريع الإنسانية المختلفة ليس على مستوى الإمارات والسودان فحسب، بل على مستوى العالم ما جعل سموها نموذجاً بارزاً في ساحات العطاء الإنساني بفضل مواقفها الأصيلة التي تعبر عن مدى إحساسها بالآخرين، والتضامن مع قضاياهم الإنسانية.

عطاء متواصل

وقالت حرم الرئيـس السوداني: إن مبادرة سمو الشيخـة فـاطمة بنت مبارك في مجال تمكين المرأة والطفل في العمل التطوعي والعطاء الإنساني تعد الأولى من نوعها على مستـوى العالم، وهي خير دليل على عطائها المتواصل واهــتمامها المستمر بالمبادرات المتميزة، التي تستقطب المرأة العربية وتمكينها من تقـديم برامج علاجية وجراحية وتدريبية وعلمية في مجالات الطفولة والأمومة للفئات المعوزة من المـرضى على مستوى العالم.

وأكدت عمق العلاقات الوثيقة، التي تربط البلدين والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس السوداني عمر حسن البشير.

ورفعت حرم الرئيس السوداني أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على الدعم اللامحدود لبرامج العمل التطوعي وتشجيع المرأة العربية على العمل التطوعي والعطاء الإنساني من خلال تبنيها برنامجاً تخصصياً لاستقطاب وتأهيل وبناء القدرات وتمكين المرأة والطفل في العمل التطوعي والعطاء الإنساني من خلال إطلاق حملات إنسانية عالمية تسهم بشكل فعال في إيجاد حلول عملية لمشاكل صحية متعددة.

وثمنت وداد بابكر جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تفعيل العمل التطوعي والشراكة الإنسانية المحلية والعالمية.

مبادرات

من جانبها استعرضت نورة السويدي خلال اللقاء الذي حضره الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات أنشطة ومبادرات «برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع»، تحت شعار «كلنا أمنا فاطمة» على الصعيدين المحلي والعالمي، والتي تركز على أربعة محاور وهي أفكار وقدرات وتمكين وعطاء ويتضمن تدشين مبادرات عدة تسهم بشكل فعال في تنمية مهارات المرأة والطفل وتمكينهم من العمل التطوعي من خلال تنظيم ملتقيات للمرأة والطفل في العمل التطوعي.

وتدشين برنامج لبناء القدرات للمرأة والطفل في العمل التطوعي وتبني جائزة للمرأة والطفل في العمل التطوعي وإطلاق حملة عالمية لاستثمار طاقات المرأة والطفل في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها من المبادرات الهادفة والبناءة التي ستسهم بشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأشارت مديرة الاتحاد النسائي إلى المهام الإنسانية لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل «علاج» في القرى السودانية بإشراف نخبة من الأطباء الإماراتيين والسودانيين الشباب بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرأة والطفل للتخفيف من معاناتهم تحت إطار تطوعي وإقامة مظلة إنسانية بغض النظر عن اللون أو العرق أو الديانة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد.

وقالت نورة السويدي إن سمو «أم الإمارات» تولي العمل الإنساني جل اهتماماتها وتحرص على تقديم الدعم اللامحدود لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية لمختلف فئات المجتمع وخاصة للمرأة والطفل من خلال استقطاب وتأهيل وتمكين المرأة في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني.