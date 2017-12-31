خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون القادة بالعام الجديد

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2018، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأجنبية الصديقة.

وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببرقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأجنبية الصديقة.