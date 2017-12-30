طحنون بن محمد يعزّي عبدالله الشامسي في وفاة زوجته

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين واجب العزاء إلى عبدالله خلفان الدويس الشامسي في وفاة «زوجته» رحمها الله.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، لدى زيارته مجلس العزاء بمنطقة زاخر في مدينة العين، أمس، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يرحمها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر السلوان.