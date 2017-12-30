«الأرصاد» يحذّر من تشكّل الضباب

دعا المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات إلى الحيطة والحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب صباح اليوم، ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر أحياناً على معظم المناطق الداخلية وبعض المناطق الساحلية خاصة الغربية حتى الساعة 11 صباحاً.

وكانت قد شهدت مناطق في الدولة خلال الأيام الماضية تشكل الضباب الكثيف، ما أدى إلى انعدام الرؤية وتدنيها إلى أقل من 50 متراً، واتّخذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، عدداً من الإجراءات الوقائية أثناء تشكل الضباب، وذلك في إطار خطتها للسلامة المرورية، تضمنت تكثيف الرقابة على الطرق، وإيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة على طريق الشاحنات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة.