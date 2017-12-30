«الأوقاف وشؤون القصّر» تنظم حملة تبرّع بالدم

نظمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر حملة للتبرع بالدم مساهمة منها في إنقاذ أرواح المرضى والتي تحتاج إلى نقل الدم مثل مرضى التلاسيميا والمصابين بالأمراض المزمنة، وإصابات الحوادث وغيرها، وحظيت الحملة بتفاعل ومشاركة أعداد كبيرة من الموظفين والمراجعين والعملاء. وقال طيب عبد الرحمن الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي:

«تسعى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في مشاركتها في حملة التبرع بالدم، لغرس القيم النبيلة ونشر عمل الخير في المجتمع، ذلك السعي الذي لطالما دأبت عليه المؤسسة منذ تأسيسها، فالمشاركة في الحملة لا تنحصر فائدتها في إنقاذ المرضى فحسب، بل تتخطى ذلك إلى تقوية الروابط بين أبناء المجتمع وبعضهم البعض، وزيادة الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، وزيادة الالتزام بأداء العمل الإنساني في المجتمع».

وأكد الريس على أهمية مثل هذه الشراكات وضرورة دعم هكذا حملات، كي نضمن لأنفسنا وطناً تترابط فيه أواصر المحبة ويعمه الالتزام بالمسؤولية تجاه المحتاجين وحب الخير للغير.