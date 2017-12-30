أزهر عباس.. 27 عاماً عناية بالحيوانات

يتذكر أزهر عباس (60 عاماً)، وهو موظف في حديقة الحيوانات بمدينة العين منذ 27 عاماً، تفاصيل لقائه الأول بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان ذلك في عام 1981 عندما كان طبيباً بيطرياً حديث التخرج في حديقة الحيوانات بمدينة لاهور الباكستانية.

وقال لـ «البيان»: كان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، برفقة مجموعة كبيرة من الشيوخ وعدد من أبنائه، وأخذته في جولة لمدة ساعة كاملة لشتى مرافق حديقة لاهور، ولمست في شخص الشيخ الراحل كرمه وحكمته واهتمامه بالحياة البرية.

وأضاف: كان عملي في حديقة لاهور قائماً على إدارة جميع الحيوانات، إلى جانب تخصصي الرئيسي في البيطرة وهو ما لفت اهتمام الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله. ومضى على الزيارة 11 عاماً ولم أتوقع بعدها أن أتلقى اتصالاً لعرض عمل في حديقة الحيوانات بمدينة العين في دولة الإمارات، وفعلاً قبلت عرض العمل في عام 1990 وكان ذلك اغترابي الأول عن موطني.

ويتذكر أزهر عباس مبنى إدارة حديقة الحيوانات في أواخر التسعينيات، إذ كان يضم 5 مكاتب فقط للإداريين و45 طبيباً بيطرياً، كما كان عددُ الموظفين المواطنين لا يتجاوز 100 موظف فقط.

يعزم أزهر عباس على تأليف كتاب بعنوان «حياة لا تنسى»، محاولاً من خلاله الاقتراب من الطبيعة وتأمل عجائبها وغرائبها، مؤكداً أنه تعلم الكثير في عمله في حديقة الحيوانات المتمثل في 27 عاماً، وحان الوقت ليسطر ما جادت به تأملاته بعد 60 عاماً من العطاء، لا سيما وأنه التحق للعمل في الحديقة في عام 1990.