الأعراس قديماً.. فرحة الجيران

العمل الجماعي ومساعدة الجيران والأقارب بعضهم بعضاً، خصوصاً في حفلات الزفاف «الأعراس» من المشاهد الجميلة التي كانت سائدة في مجتمعنا تعّبر تفاصيلها عن مدى الانسجام والترابط بين الجيران الذين يتقاسمون الأدوار والمهام للقيام بواجب الضيافة والكرم تجاه الضيوف الذين يتوافدون من مختلف الأماكن للمشاركة في الفرحة وتقديم التهنئة.

وعلى الرغم من جمالية تلك اللحظات إلا أنها بدأت تتلاشى يوماً بعد الآخر لأسباب عديدة أهمها تنظيم المناسبات وخصوصاً الأعراس في قاعات الأفراح التي تشرف على تجهيز أدق التفاصيل وتقديم واجب الضيافة عن طريق طاقم عملها.

ترابط

أحمد مبارك الشحي الذي لازال يحافظ على هذه العادة قال إن الأعراس التي تنظم بجوار المنزل لها تقاليد وطقوس مختلفة، يميزها التعاون والترابط بين أبناء الجيران والأقارب صغارهم وكبارهم نسائهم ورجالهم، حيث تظهر صور التعاون قبل أسبوع أو أكثر استعداداً للمناسبة.

وتكون بدايتها بتقديم «العينية» وهي مساعدة للمعرس وأقاربه وكانت سابقاً عبارة عن بعض مستلزمات المنزل كالأرز والصابون والدقيق والسكر أو الخضروات والفواكه ويفضل بعضهم تقديم النقود أما في الوقت الحالي فاقتصرت على تقديم مبالغ مالية وهدايا.

وأشار إلى أن أشكال التعاون تكون بالمساعدة في تجهيزات «العرس» بدءً من شراء المواشي وعملية ذبحها وطهيها التي تتم بجهود جماعية، ومن ثم تنظيف المكان الذي سيقام فيه حفل الزفاف وتجهيزه، وتوزيع الأدوار على من يقوم باستقبال الضيوف.

ومن هم الأشخاص الذي سيتولون توصيل الطعام وتوزيعه على الحضور وصب القهوة والكثير من التفاصيل التي كانت تضفي على «العرس» أجواء البهجة وتزيد من المحبة والترابط بين الجيران والأقارب الذي يكون هاجسهم الظهور بأبهى صور الكرم والحفاوة.

رد الجميل

وفي السياق ذاته قال عبدالله محمد الشحي إن أجواء التعاون كانت لا تخلو من الضحك والمواقف الطريفة التي لا تنسى، مشيراً إلى أن الأمر يتكرر في كل مناسبة وكل شخص يشارك في مساعدة جيرانه وأقاربه يحرصون على رد الجميل له في المناسبات التي يقيمها.

وأوضح أن التعاون يكون أيضاً في أبهى صوره عند النساء التي يجتمعن بصورة يومية قبل العرس لمدة تزيد عن أسبوع في بيت «المعرس» أو «العروس» للقيام ببعض الأعمال منها تجهيز غرفة المعيشة وتنظيف المنزل وتقاسم الأدوار في تقديم الضيافة ونقل المستلزمات التي كانت قديماً تنقل على رؤوسهن، إضافة إلى إعداد الأطعمة الشعبية والقهوة والتي تتم في طقوس مملوءة بالفرح والبهجة.